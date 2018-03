Polizeidirektion Bad Kreuznach / Auffahrunfall

Auffahrunfall

Martinsteihn - Am 12.03.2018 kam es um 17.20 Uhr in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Citroen Xsara war in Richtung Monzingen unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz fahren. Als er sein Fahrzeug abbremste, konnte die nachfolgende Fahrerin eines VW Polo durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall gerade noch vermeiden. Der nachfolgende Fahrer eines Audi A 3 schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den VW Polo auf. Durch diesen Aufprall wurde der Polo in den Citroen geschoben. Der Fahrer des Citroen Xsara wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

