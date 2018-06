Polizeidirektion Bad Kreuznach / Auffahrunfall

Auffahrunfall

Monzingen - Am 07.06.2018 kam es um 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 41 an der Ampelanlage in Monzingen zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Lastkraftwagens musste nach dem Anfahren während der Grünphase noch einmal verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die nachfolgende Fahrerin eines Toyota Yaris zu spät und fuhr auf den Anhänger der LKW auf. Die Toyota-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

