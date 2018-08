Polizeidirektion Bad Kreuznach / Aufmerksamer Zeuge klärt ...

Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht mit 16-jährigem PKW-Fahrer

Bad Kreuznach - Am Samstag, 18.08.2018, gegen 12.33 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge, dass im Büttenweg 3 junge Männer an einem Fahrzeug stehen würden und bereits das Kennzeichen abmontiert hätten. Eine Streife konnte das Fahrzeug und die Männer antreffen. Bei der Abklärung stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer verbotenerweise mit dem Fahrzeug seines Vaters unterwegs gewesen war. Wie der Zufall es wollte, kam dem jungen Mann während seiner Spritztour in der Rüdesheimer Straße sein Vater entgegen gefahren. Der 16-Jährige duckte sich im PKW weg und erkannte somit nicht, dass der vorausfahrende PKW abbremsen musste. Er fuhr auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Büttenweg machte der junge Mann sich dann mit seinen beiden jugendlichen Mitfahrern Gedanken wie er den Unfall am besten vertuschen kann und dies fiel dem Zeugen auf.

