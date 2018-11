Polizeidirektion Bad Kreuznach / Aus Unachtsamkeit von der ...

Aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Hochstetten-Dhaun, K9 - Am frühen Morgen des 18.11.2018 befuhr eine 33 jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Lieferwagen die K9 von Schloss Dhaun in Richtung Hochstetten. In einer Linkskurve geriet sie aus Unachtsamkeit in den linken Grünstreifen und stieß dort mit einem Leitpfosten zusammen. Sowohl ihr Toyota, als auch der Leitpfosten wurden hierdurch beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei 550EUR liegen. Der Toyota war aufgrund eines Reifenschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

