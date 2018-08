Polizeidirektion Bad Kreuznach / Auto nach Weinfest beschädigt

Auto nach Weinfest beschädigt

Meddersheim - Am Sonntag 26.08.2018 zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde der PKW eines 26-Jährigen aus Meddersheim beschädigt. Der PKW parkte in der Neugasse in Meddersheim. Eine unbekannte Person muss hierbei über den PKW gelaufen und auf dem Dach herumgesprungen sein. Dabei wurde das Dach bzw. der PKW beschädigt. Hinweise an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

