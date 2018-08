Polizeidirektion Bad Kreuznach / Autofahrer durch Laserpointer ...

Autofahrer durch Laserpointer geblendet

Kirn - Am 17.08.2018, gegen 21.30 Uhr wurde in Kirn eine 45-jährige Autofahrerin beim Durchfahren des Kreisverkehrs in der Kallenfelser Straße von einem grünenen Laserlicht kurzzeitig geblendet. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit der Autofahrerin kam es zu keiner gefährlichen Situation. Woher das Laserlicht genau kam, kann die Anzeigerin nicht sagen. Gibt es Zeugen die sachdienliche Angaben machen können oder weitere geblendete Verkehrsteilnehmer? Hinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle

