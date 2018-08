Polizeidirektion Bad Kreuznach / Autofahrerin angetrunken ...

Autofahrerin angetrunken unterwegs

Kirn - Am 17.08.2018, gegen 22:50 Uhr, wurde eine 30 - jährige Autofahrerin in Simmertal angetroffen, die nach zuvor gemeldeten Streitigkeiten mit einem PKW in der Ortslage unterwegs gewesen ist. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war die Frau leicht alkoholisiert. Sie wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo mit ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Gerät durchgeführt wurde. Im Ergebnis wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wobei der Autofahrerin nun ein empfindliches Bußgeld und ein 1 monatiges Fahrverbot drohen.

