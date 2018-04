Polizeidirektion Bad Kreuznach / Autoreifen illegal entsorgt

Autoreifen illegal entsorgt

Bruschied - Auf einem Feldweg zwischen Rudolfshaus und Bruschied an der Landesstraße 184 gelegen wurden illegal Altreifen entsorgt. Ein Jagdpächter konnte insgesamt 35 Altreifen, welche teilweise noch mit Felgen versehen waren, feststellen. Nach Angaben des Hinweisgebers wurde in der Vergangenheit in diesem Bereich schon öfters unerlaubt Müll entsorgt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn!

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -