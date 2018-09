Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bad Sobernheim: Rollerfahrer ...

Bad Sobernheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Sobernheim - Am 25.09.18 gegen 18.10 Uhr kam es in Bad Sobernheim an der Einmündung Haystraße / Westtangente in dem dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die Haystraße in Richtung Westtangente und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den dort ordnungsgemäß fahrenden 63 Jahre alten Führer eines Mofa-Rollers. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem der Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Er erlitt eine Schürfwunde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 800EUR.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.