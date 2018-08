Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bad Sobernheim: Sattelzug mit ...

Bad Sobernheim: Sattelzug mit erheblichen Reifenmängeln unterwegs

Bad Sobernheim - Einer aufmerksamen Zeugin fiel gegen 12:00 Uhr ein Sattelzug mit schadhaften Reifen auf, der das Industriegebiet von Bad Sobernheim befuhr, woraufhin die Frau die Polizei verständigte. Schließlich stellte sich heraus, dass sich 3 Reifen am Anhänger des 40-Tonners bulgarischer Herkunft in einem äußerst verkehrsunsicheren Zustand befanden. So war die Lauffläche bereits teilweise abgelöst und die Flanken wiesen tiefe Löcher auf. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 68-jährige Lkw-Fahrer musste an Ort und Stelle ein Bußgeld entrichten sowie für Ersatz der betreffenden Reifen sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 / 1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.