Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bad Sobernheim: Schlägerei ...

Bad Sobernheim: Schlägerei mit Messern (Berichtigung)

Bad Sobernheim - Berichtigung einer Pressemeldung:

Bezüglich des gemeldeten Ereignisdatums einer Schlägerei mit Messern auf dem Marktplatz in Bad Sobernheim hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Die Auseinandersetzung fand am Dienstag, den 19.02.2019, gegen 22.30 Uhr statt und nicht wie berichtet am 18.02.2019.

Die Polizei Kirn bittet den Fehler zu entschuldigen.

Der Aufruf nach Tatzeugen bleibt weiterhin bestehen.

