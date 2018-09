Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bad Sobernheim: Tanklastzug ...

Bad Sobernheim: Tanklastzug unter Drogeneinwirkung gesteuert

Bad Sobernheim - Ein Autofahrer, der am 01.09.2018 um 01:45 Uhr auf der B 41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Kirn unterwegs war, verständigte die Polizei, da er bei Waldböckelheim auf einen Tank-Sattelzug aufschloss, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr und hierbei die beiden in dieser Fahrtrichtung zur Verfügung stehenden Fahrstreifen benutzte. Nachdem der 40-Tonner einen Parkplatz kurz hinter Bad Sobernheim angesteuert hatte, konnte der 44-jährige Fahrer von der Polizei mit dem Oberkörper auf dem Lenkrad liegend angetroffen werden. Er reagierte erst allmählich auf Ansprache. Nähere Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Ein Vortest reagierte positiv auf mehrere Stoffgruppen. Der Tanklaster war im Rhein-Main-Gebiet mit Benzin sowie Dieselkraftstoff vollgefüllt worden und sollte Tankstellen im Raum Idar-Oberstein beliefern. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei dem Fahrer, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines angeordnet.

