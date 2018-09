Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bad Sobernheim: Trunkenheitsfahrt

Bad Sobernheim: Trunkenheitsfahrt

Bad Sobernheim - Am 31.08.2018 wurde um 19:50 Uhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer, der die Poststraße in Richtung Staudernheimer Straße befuhr, von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Es erfolgte die Anordnung einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 65-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

