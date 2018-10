Polizeidirektion Bad Kreuznach / Bedrohung mit Schusswaffe; ...

Bedrohung mit Schusswaffe; SEK-Einsatz

Waldalgesheim - Am Freitagabend werden der Polizeiinspektion Bingen Nachbarschaftsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in Waldalgesheim gemeldet. Vor Ort erfährt die Streife durch die Mitteilerin, dass ihr Nachbar mit einer Schusswaffe vor ihrer Tür gestanden und sie bedroht habe. Da der 51-jährige Mann der Polizei darüber hinaus als `gewalttätig´ bekannt ist, wird seine Wohnung unter Hinzuziehung des SEK gestürmt. Der Mann leistet dabei keinen Widerstand. In der Wohnung können eine Schusswaffe Marke Eigenbau, mehrere Hieb- und Stoßwaffen und Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

