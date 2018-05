Polizeidirektion Bad Kreuznach / Beim Ausparken Bauzaun beschädigt

Beim Ausparken Bauzaun beschädigt

Kirn Gerbergasse - Am 30.05.2018 gegen 21:55 Uhr kam es zu einem kleinen Unfall in Kirn. Hier stieß eine 18-jährige PKW Fahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke gegen ein Bauzaunelement, welches dort aufgestellt war. Dabei entstand am Bauzaun, sowie am PKW der Betroffenen leichter Sachschaden. Dieser dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen.

