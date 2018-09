Polizeidirektion Bad Kreuznach / Betriebsunfall mit drei ...

Betriebsunfall mit drei Verletzten

Bingen am Rhein - Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Bingen-Kempten in einem produzierenden Gewerbebetrieb für die Getränkeindustrie ein Betriebsunfall, bei dem 3 Arbeiter leicht verletzt wurden. Während eines Pumpvorgangs kam es zum Austritt von Schwefeldioxid aus einem nicht verschlossenen Ventil. Hierbei wurden die in der Nähe befindlichen Arbeiter mit der chemischen Substanz kontaminiert. Mit Atemwegsreizungen wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr befand sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Gefahr für Anwohner konnte ausgeschlossen werden, ebenso die Kontamination der Kanalisation.

