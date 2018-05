Polizeidirektion Bad Kreuznach / Betrunkener Pkw-Fahrer ...

Betrunkener Pkw-Fahrer flüchtete vergeblich vor der Polizei

Rümmelsheim, OT Burg Layen / A61 - Die Polizei Bad Kreuznach kontrollierte am Sonntagabend anlässlich des Weinhöfefests in Burg Layen/Rümmelsheim den Abreiseverkehr. Um 23:41 Uhr ignorierte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesbaden die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und flüchtete auf die A61 in Fahrtrichtung Norden. Die Beamten verfolgten den Pkw, konnten diesen einholen und den Fahrer bei Waldlaubersheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 59-Jährige offenbar wegen seines vorausgegangenen Alkoholkonsums geflüchtet war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.