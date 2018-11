Polizeidirektion Bad Kreuznach / Blutige Nasen

Blutige Nasen

Kirn - Am 03.11.2018 gegen 03:55 Uhr kam es zwischen den Gästen eines Lokales in der Bahnhofstraße zum Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein bislang unbekannter Mann verletzte hierbei eine 49-jährige Frau und dessen 24-jährigen Sohn durch Schläge ins Gesicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.