Polizeidirektion Bad Kreuznach / Böschungsbrand an der B41

Böschungsbrand an der B41

Bad Sobernheim - Am Mittwoch, 12.09.2018 gegen 16:55 Uhr kam es zu einem Böschungsbrand bei Bad Sobernheim. Die Böschung an der B41 in Richtung Industriegebiet geriet hierbei aufgrund bisher ungeklärter Ursache in Brand. Aufgrund dessen musste der Fahrstreifen in Richtung Bad Kreuznach für Löscharbeiten teilweise gesperrt werden. Insgesamt geriet eine Böschung von ca. 500 Metern in Brand. Hinweise auf die Entstehung des Brandes bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560

