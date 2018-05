Polizeidirektion Bad Kreuznach / Brand eines Grüngutsammelplatzes

Brand eines Grüngutsammelplatzes

Rehbach - Am 16.05.2018 geriet gegen 02.00 Uhr in der Gemarkung Rehbach im "Rohrschied" ein Grüngutsammelplatz in Brand. Der Sammelplatz eines Landwirtes wird von Einwohnern umliegender Ortschaften als Grüngutplatz zur Entsorgung von organischen Abfällen genutzt. Eine Selbstentzündung der Abfälle kann aufgrund der Wetterlage nahezu ausgeschlossen werden. Die Brandursache steht bisher noch nicht fest. Ein Schaden war nicht entstanden. Umweltgefährdungen bestanden nach Auskunft der Feuerwehr nicht. Aus der Verbandgemeinde Bad Sobernheim waren 55 Feuerwehrleute am Einsatzort. Sie ließen den Grünguthaufen kontrolliert abbrennen.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.