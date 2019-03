Polizeidirektion Bad Kreuznach / Brand im sogenannten ...

Brand im sogenannten "Völkerring" in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach - sechs Personen leicht verletzt

Bad Kreuznach - Rüdesheimer Straße - Am 19.03.2019 gegen 21:48 Uhr meldet ein Anwohner, dass ein Haus im sogenannten "Völkerring" in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach brennen würde. Durch nahezu zeitgleich eintreffende Feuerwehr und Polizei wird festgestellt, dass der Dachstuhl eines der Gebäude in Brand geraten ist. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am Brandort werden umfassende Evakuierungsmaßnahmen nötig. Weiterhin muss die Rüdesheimer Straße für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Rahmen der Löscharbeiten muss der Strom um den Brandort abgeschaltet werden. Insgesamt werden durch den Brand sechs Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Eine 26-jährige Frau und ihr neun Monate altes Kind werden zur medizinischen Betreuung ins Diakonie-Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den betroffenen Gebäuden dürfte bei ca. 100.000 EUR liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811 101 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

