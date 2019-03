Polizeidirektion Bad Kreuznach / Brand im Völkerring ...

Brand im "Völkerring" vorsätzlich gelegt

Bad Kreuznach - Den seitens der Brandermittler der Kripo Bad Kreuznach heute an der Brandörtlichkeit getroffenen Feststellungen zufolge wurde außerhalb des Gebäudekomplexes an zwei verschiedenen Stellen eine jeweils dort abgestellte Sperrmüllcouch in Brand gesetzt. Eine technische Brandursache oder Selbstentzündung sind auszuschließen. Die Ermittler gehen insoweit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Täterhinweise liegen bislang nicht vor, die Ermittlungen laufen. Die 26-jährige Mutter und ihr neun Monate altes Kind sind inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-0 E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.