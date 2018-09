Polizeidirektion Bad Kreuznach / Diebstahl eines hochwertigen ...

Diebstahl eines hochwertigen Rennrades; Zeugen gesucht!

Staudernheim, Dammstraße - In der Nacht vom 31.08.2018 auf den 01.09.2018 wurde in der Dammstraße von Staudernheim ein Rennrad gestohlen. Der bis dato unbekannte Täter hatte das Rad aus der offenstehenden Garage entwendet. Der 38-jährige Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung an, dass es sich um ein hochwertiges Rennrad des Herstellers Arrow handeln würde. Er selbst habe auch diverse Anbauten an dem Fahrrad vorgenommen, sodass der Wert derzeit bei circa 1.700 Euro liegen würde. Die Modellbezeichnung lautet Strike, der Rahmen ist gelb/schwarz und 26 Zoll groß.

Hinweise werden an die PI Kirn unter der 06752/1560 erbeten.

