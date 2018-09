Polizeidirektion Bad Kreuznach / Diebstahl eines Wohnwagens

Diebstahl eines Wohnwagens

Gensingen, Gartenstraße - 12.09.2018, 17.00 Uhr, bis 13.09.2018, 07.30 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten von einem umschlossenen Abstellgelände in der Gartenstraße einen neuwertigen Wohnwagen der Marke Fend, indem sie ein Schloss aufbrachen und so die Kette eines Absperrzaunes entfernen konnten. Anschließend hebelten die Täter die Diebstahlssicherung des Wohnwagens auf. Mittels eines unbekannten Zugfahrzeuges wurde der Wohnwagen vom Gelände entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

