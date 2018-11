Polizeidirektion Bad Kreuznach / Diebstahl von ...

Diebstahl von Bauzaunelementen - Zeugen gesucht.

Bad Kreuznach - Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 09.11.2018/ 17:00 Uhr und Montag 12.11.2018/08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Bauzaunelemente und mehrere Kautschuk-Bauzaunständer am "Alten Bahnhof" in Welgesheim, bzw. von der Baustelle an der K 6 Verbindungsstraße zwischen Welgesheim und Zotzenheim. Für sachdienliche Hinweise werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

