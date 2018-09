Polizeidirektion Bad Kreuznach / Diebstahl von hochwertigem E-Bike

Diebstahl von hochwertigem E-Bike

Bad Kreuznach - Am Montag, 24.09.2018, wurde in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 19.00 Uhr in der Bosenheimer Straße am Zugang zum Bahnhof ein hochwertiges E-Bike (Farbe anthrazit-schwarz-rot) entwendet. Das E-Bike war mit einem Bügelschloss gesichert. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Zeugen melden sich bitte bei der:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

