Polizeidirektion Bad Kreuznach / Diebstahl von Kupferkabel

Diebstahl von Kupferkabel

Waldalgesheim, Neustraße - 19.05.2018 bis 22.05.2018

Am 22.05.2018 wurde der Diebstahl von Kupferkabel auf einer Baustelle in der Neustraße in Waldalgesheim beanzeigt. Bisher unbekannte Täter hatten im genannten Zeitraum den Bauzaun geöffnet und sich Zutritt zur Baustelle verschafft und dort gelagertes Kupferkabel entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

