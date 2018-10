Polizeidirektion Bad Kreuznach / Ehestreit eskalierte - ...

Ehestreit eskalierte - Führerschein weg

Bad Kreuznach, Steinweg - Eine 44-jährige Frau aus Bad Kreuznach setzte sich nach einem handfesten Ehestreit während eines auswärtigen Abendessens stark alkoholisiert in ihren Pkw und fuhr mit diesem von Bretzenheim zu ihrer Wohnanschrift in den Steinweg. Dort angekommen, traf sie auf ihren Ehemann, welcher bereits einige Minuten zuvor vorbildlich per Taxi von Bretzenheim nach Hause gefahren war. Die 44-Jährige sah ihren Ehemann hinter dem Hoftor stehen und fuhr mit dem Pkw durch das geschlossene Hoftor des gemeinsamen Anwesens hindurch. Der Ehemann konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Am Hoftor sowie am Pkw entstand Sachschaden. Anschließend stieg die 44-Jähriges aus und schlug auf den Ehemann ein. Diesem gelang es schließlich seine Ehefrau festzuhalten und an die Beamten zu übergeben. Die 44-Jährige beatmete das Alkoholtestgerät mit einem Wert von 1,53 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste sie abgeben. Des Weiteren erwartet sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung (mittels Pkw).

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.