Polizeidirektion Bad Kreuznach / Einbruch in Blockhütte

Einbruch in Blockhütte

Lauschied - In der Zeit von Sonntag 15:00 Uhr bis Montag 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Blockhütte "An den Birken" in Lauschied. Hier schlugen Unbekannte ein Fenster der Hütte ein und erlangten damit Zugang zum Objekt. Im Innern wurde ein Feuerlöscher entwendet. Bei Hinweisen auf den oder die Täter bitte die Polizei in Kirn informieren. (06752-1560)

