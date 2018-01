Polizeidirektion Bad Kreuznach / Einbruch in Einfamilienhaus ...

Einbruch in Einfamilienhaus in Rüdesheim an der Nahe

Bad Kreuznach - Im Zeitraum vom 31.12.17, 18:40 Uhr bis 01.01.18, 01:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Rüdesheim an der Nahe in der Straße "Im Wiesengrunde" eingebrochen. Es wurde Schmuck entwendet. Verdächtige Wahrnehmungen sollen bitte der Polizei in Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 mitgeteilt werden.

