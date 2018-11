Polizeidirektion Bad Kreuznach / Einbruch in Möbelschreinerei

Einbruch in Möbelschreinerei

Hochstetten-Dhaun - In der Nacht vom 19. auf den 20.11.2018 kam es zu einem Einbruch in eine Möbelschreinerei im Industriegebiet. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster, welches zu einem Heizungsraum führt, in das Gebäude. Aus der Schreinerei wurden mehrere hochwertige Marken-Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Abtransport der gestohlenen Gegenstände erfolgte mit dem firmeneigenen Transporter. Dieser auffällige Transporter wurde hinter dem Sportplatz in einem Waldstück nahe der Bundesstraße 41 aufgefunden. Dort wurden die gestohlenen Gegenstände in ein anderes Fahrzeug umgeladen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang werden an die Polizeiinspektion in Kirn erbeten.

