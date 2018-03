Polizeidirektion Bad Kreuznach / Einbruch in Zweifamilienhaus

Einbruch in Zweifamilienhaus

Horrweiler - Am Samstag kam es in der Aspisheimer Straße in Horrweiler zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten durch ein Oberlicht ins Kellergeschoss des Anwesens, von wo aus sie anschließend beide Wohneinheiten angingen. Entwendet wurde u. a. ein kompletter Schranktresor. Die Tat dürfte sich zwischen 15:30h und 22:00h ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bingen, Tel. 06721-9050.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-92000-215 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.