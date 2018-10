Polizeidirektion Bad Kreuznach / Einsturzgefährdete ...

Einsturzgefährdete Fachwerkscheune - aufgrund Verkehrsunfalls

Horrweiler - Am Montagabend ereignete sich gegen 20:00 Uhr in der Ortsmitte in Horrweiler ein Verkehrsunfall. Ein Sattelzug hatte trotz Verkehrsverbots die Ortsdurchfahrt befahren und war an einer Engstelle gegen die Gebäudewand einer Fachwerkscheune gestoßen. Hierdurch wurde ein Balken aus seiner Ursprungslage geschoben. Außerdem entstanden weitere Risse in der Fachwerkkonstruktion.

Aufgrund unklarer Gefährdungssituation wurde ein Baustatiker hinzugezogen. Dieser sah es für erforderlich an, das Bauwerk entsprechend zu sichern.

Die Unfallstelle ist für den Fahrzeugverkehr auch für den kommenden Vormittag voll gesperrt. Ein Umfahren ist über die Backhausstraße möglich.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.