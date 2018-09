Polizeidirektion Bad Kreuznach / Entwendetes KLARA-Lastenrad ...

Entwendetes KLARA-Lastenrad der Stadt Bad Kreuznach wieder aufgetaucht!

Bad Kreuznach - Am 06.09.2018, um 16:45 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einen 32jährigen Mann mit dem entwendeten Lastenrad in der Bergstraße, im Stadtteil Winzenheim feststellen. Zuvor waren zahlreiche Hinweise durch Verkehrsteilnehmer bezüglich des entwendeten Lastenrades erfolgt. Gegen den 32jährigen amtsbekannten Mann lag des Weiteren ein Haftbefehl in anderer Sache vor, so dass er durch die Beamten festgenommen wurde.

Das Klara-Lastenrad wurde in der Nacht von Mittwoch, 5.September, auf Donnerstag, 6.September 2018, aus der städtischen Baracke in der Hochstraße entwendet. Die Stadt Bad Kreuznach fahndete im Anschluss in einem Pressaufruf nach dem Lastenrad.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.