Polizeidirektion Bad Kreuznach / Erfolgreiche Vermisstensuche

Erfolgreiche Vermisstensuche

Bingen am Rhein - Am Freitagnachmittag wird der Polizei Bingen eine seit ca. zwei Stunden aus dem Seniorenwohnheim im Stadtteil Bingerbrück abgängige 96-jährige Bewohnerin gemeldet. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, eines Personenspürhundes, der Freiwilligen Feuerwehr und mehreren Streifenbesatzungen kann die 96-jährige noch vor Einbruch der Dunkelheit von Kräften der Binger Feuerwehr in einem Waldstück oberhalb der Bundesstraße 9, mehrere hundert Meter vom Seniorenheim entfernt, aufgefunden werden. Die äußerlich unverletzt, jedoch desorientiert wirkende Dame wird zur ärztlichen Untersuchung in das Binger Krankenhaus verbracht.

