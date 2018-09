Polizeidirektion Bad Kreuznach / Erneuter Fall von Wucher beim ...

Erneuter Fall von Wucher beim Öffnen einer Tür durch verständigten Schlüsseldienst

Bingen am Rhein - Erneut kam es am Samstagmorgen zu einem Vorfall, bei dem es einem verständigter Schlüsseldienst nicht gelang, die Haustür eines Anwesens in Bingen zu öffnen und dennoch fast 1400,-EUR für seinen Dienst verlangte. Nach einer geleisteten Anzahlung von fast 700,-EUR entschloss sich der Auftraggeber Strafanzeige wegen Wucher gegen die Firma zu erstatten.

