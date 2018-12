Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahranfänger mit Glück im Unglück

Fahranfänger mit Glück im Unglück

Bockenau, L108 in Rtg. Winterburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der L108, zwischen Bockenau und Winterburg, zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Rüdesheim befuhr die Strecke in Richtung Winterburg. Hierbei kam er offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mehrfach mit der Böschung und wurde hierbei stark beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 18-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht (Prellungen). Der Unfallschaden am Pkw des 18-Jährigen wurde auf 6.000 EUR geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.