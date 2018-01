Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahren unter Alkoholeinfluss

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim, Westtangente - Am 20.01.2018 gegen 01.00 Uhr fällt der Streife in der Ortslage Bad Sobernheim, ein PKW auf, der zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten werden soll. Der Fahrer ignorierte hierbei sämtliche Anhaltezeichen des Streifenwagens. Der PKW führte seine Fahrt unbeirrt mit mäßiger Geschwindigkeit über die Westtangente in Richtung Meddersheim fort. Erst in der Ortslage Meddersheim konnte schließlich eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Dabei konnte beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Es wurde daher eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Fahrers konnte nicht beschlagnahmt werden, da dieser nicht bzw. nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

