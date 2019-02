Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrer flüchtet nach ...

Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger

Bad Kreuznach - Am Freitag, 15.02.19 ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Otto-Meffert-Straße in die Planiger Straße. Ein 27 jähriger Fußgänger lief auf dem linken Gehweg der Planiger Straße, aus Richtung der Innenstadt kommend, in Richtung der Firma Michelin. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Otto-Meffert-Straße. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst, welcher von der Planiger Straße, in die Otto-Meffert-Straße abgebogen war. Das Fahrzeug hielt einige Meter weiter kurz an und fuhr dann weiter. Der Fußgänger wurde durch den Anstoß am Bein verletzt.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen des Unfalls sich bitte unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

