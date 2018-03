Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Bingen, Stadtbahnhof - 15.03.2018, 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Bisher unbekannter Täter entwendete ein an einem Geländer in der Nähe des Stadtbahnhofes angekettetes Fahrrad der Marke Decathlon. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

