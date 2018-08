Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrradsattel und Helm entwendet

Fahrradsattel und Helm entwendet

Martinstein - Am Donnerstag, 23.08.2018 wurde an einem Fahrrad am Bahnhof in Martinstein zwischen 06:00 und 15:30 Uhr ein Fahrradsattel samt angebrachten Fahrradhelm entwendet. Das Fahrrad des 16-jährigen Geschädigten war am dortigen Fahrradständer angeschlossen.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion in Kirn (Tel.: 06752/1560)

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.