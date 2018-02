Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrt unter Drogen- und ...

Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinwirkung

Bingen-Büdesheim, Dromersheimer Chaussee - 31.01.2018, 16.45 Uhr

Der Polizei wurde ein PKW gemeldet, der in "Schlangenlinien" die Dromersheimer Chaussee in Richtung Bingen-Dromersheim befuhr. Der PKW konnte durch die Polizei in Bingen-Dromersheim festgestellt und die Fahrerin kontrolliert werden. Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums, die durch Tests bestätigt wurden. Zudem wurde deutlicher Atemalkohol festgestellt. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 3.09 Promille aus. Die 46 jährige Fahrerin war zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

