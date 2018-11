Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrt unter Drogeneinfluss

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen am Rhein, Fruchtmarkt - Am 19.11.2018 gegen 00:30 Uhr wird durch eine Streife der Polizei Bingen eine Verkehrskontrolle am Fruchtmarkt in Bingen (Stadt) durchgeführt. Bei dem kontrollierten 23-jährigen Fahrer können Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der Verdacht des Konsums wird durch im Fahrzeug befindliche Drogenutensilien verstärkt. Ein Drogenschnelltest bestätigt und konkretisiert den Verdacht hinsichtlich eines vorangegangen Konsums von Marihuana. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, bei dessen Abschluss den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR erwarten könnte. Darüber hinaus muss er sich zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

