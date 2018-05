Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrzeug vorsätzlich in Brand ...

Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt / Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach - Das Fahrzeug, das auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Bosenheimer Straße 282 am Pfingstsonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr in Flammen stand, wurde heute von Brandermittlern der Kriminalinspektion Bad Kreuznach untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass eine technische Brandursache auszuschließen ist. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass das direkt an einem Bauzaun abgestellte Fahrzeug von außen in Brand gesetzt wurde. Das Fahrzeug stand im hinteren Bereich des Geländes der von der Bosenheimer Straße aus nicht einsehbar ist. Vermutlich hat sich eine Person von der Rückseite des Geländes zu dem Fahrzeug begeben.

Die Polizei fragt daher, ob jemand eine verdächtige Person bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811 100

