Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Kirn - Am Montag Nachmittag konnte gegen 13:30 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den beginnenden Brand eines in der Steinenbergstraße geparkten Kastenwagens beobachten. Er teilte dies umgehend der Polizei mit. Dank schnellem Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Feuers auf angrenzendes Heckenwerk verhindert. An dem Fahrzeug, einem 11 Jahre alten Ford Transit, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

