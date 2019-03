Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fahrzeugführer unter ...

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bretzenheim - Am Montag, 04.03.19, gegen 23.45 Uhr wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer in der Naheweinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich drogenbedingte Auffälligkeiten ergaben, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Der Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer gab an, dass er am Vortag mehrere Joints konsumiert hatte. Dem Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-0 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.