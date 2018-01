Polizeidirektion Bad Kreuznach / Falschfahrerin auf der B41

Falschfahrerin auf der B41

Bad Kreuznach - Am 13.01.17 gegen 22:30 Uhr befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach die B41, aus Richtung Bad Kreuznach kommend, in Richtung der A61. Hierbei fiel den Beamten auf der Gegenfahrbahn der vierspurigen Straße ein Pkw auf, welcher den linken Fahrstreifen ebenfalls in Richtung der A61 befuhr. Die Streife schloss zu dem Auto auf und konnte die 46 jährige ortsunkundige Fahrerin zum Anhalten und anschließenden Wenden bewegen. Die Frau wurde im Anschluss kontrolliert. Sie stand nicht unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss. Auf Nachfrage gab sie an, dass ihr Navigationsgerät sie zum Wenden aufgefordert habe. Sie sei dieser Aufforderung gefolgt. Zum Glück war kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.