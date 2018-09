Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fritteusenbrand - 44-Jährige ...

Fritteusenbrand - 44-Jährige erlitt Verbrennungen

Langenlonsheim, Guldenbachstraße - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Langenlonsheim zu einem Fritteusenbrand. Eine 44-jährige Bewohnerin wurde hierbei zunächst durch eine Stichflamme leicht verletzt. Außerdem erlitt sie oberflächliche Verbrennungen an beiden Armen sowie am Kopf, als sie das brennende Öl entsorgen wollte. Die 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Andere Personen wurden nicht verletzt. An dem Kücheninventar entstand trotz der Stichflamme nur ein geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache blieb unbekannt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die FFW Langenlonsheim im Einsatz gewesen.

