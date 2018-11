Polizeidirektion Bad Kreuznach / Frontalcrash beim Abbiegen

Frontalcrash beim Abbiegen

Bad Kreuznach ST Bosenheim, B428/Rheinhessenstraße - Am Freitagabend kam es gegen 19:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B428, direkt an der Einmündung zur Bosenheimer Rheinhessenstraße. Ein 85-jähriger Bad Kreuznacher wollte mit seinem Pkw von der Rheinhessenstraße kommend nach rechts auf die B428 in Richtung Bad Kreuznach einbiegen. Hierbei schätzte er den Straßenverlauf wohl völlig falsch ein und kollidierte mit einem Pkw im Gegenverkehr. Dessen Fahrer, ein 40-Jähriger aus der VG KH, wollte von der B428 nach links in die Rheinhessenstraße abbiegen. Er konnte dem 85-Jährigen nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen wohl wirtschaftliche Totalschäden. Der 85-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Neben der Polizei waren auch 33 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach im Einsatz gewesen. Während der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Pkw kam es zu Verkehrsbehinderungen.

