Polizeidirektion Bad Kreuznach / Fundfahrräder in Bingen

Fundfahrräder in Bingen

Bingen am Rhein - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Pfarrer-Beichert-Straße in Bingen zwei ältere Fahrräder aufgefunden die zur Zeit nicht zugeordnet werden können. Gegen Eigentumsnachweis können die Fahrräder nach Rücksprache mit dem Sachbearbeiter auf hiesiger Polizeidienststelle abgeholt werden.

